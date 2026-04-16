Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Théâtre Allo Docteur Thérondels

Théâtre Allo Docteur Thérondels

Théâtre Allo Docteur Thérondels dimanche 19 avril 2026.

Adresse : Salle des fêtes

Ville : 12600 Thérondels

Département : Aveyron

Début : dimanche 19 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

Tarif : 7 Tarif de base plein tarif

Thérondels

Théâtre Allo Docteur

Salle des fêtes Thérondels Aveyron

Tarif : – – EUR
7
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-04-19
fin : 2026-04-19

Date(s) :
2026-04-19

La troupe Cos’Arts rejoint le village de Thérondels pour sa pièce de théâtre Humour Allo Docteur de Marco Laur et Olivier Szymanski.
Organisé par le club des tilleuls
Rendez-vous à la salle des fêtes à 17h00 7  .

Salle des fêtes Thérondels 12600 Aveyron Occitanie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Cos’Arts troupe joins the village of Thérondels for its humor play Allo Docteur by Marco Laur and Olivier Szymanski.
Organized by Club des tilleuls

L’événement Théâtre Allo Docteur Thérondels a été mis à jour le 2026-04-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

À voir aussi à Thérondels (Aveyron)