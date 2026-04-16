Théâtre Allo Docteur Thérondels
Théâtre Allo Docteur Thérondels dimanche 19 avril 2026.
Thérondels
Théâtre Allo Docteur
Salle des fêtes Thérondels Aveyron
Tarif : – – EUR
7
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-04-19
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
La troupe Cos’Arts rejoint le village de Thérondels pour sa pièce de théâtre Humour Allo Docteur de Marco Laur et Olivier Szymanski.
Organisé par le club des tilleuls
Rendez-vous à la salle des fêtes à 17h00 7 .
Salle des fêtes Thérondels 12600 Aveyron Occitanie
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English :
The Cos’Arts troupe joins the village of Thérondels for its humor play Allo Docteur by Marco Laur and Olivier Szymanski.
Organized by Club des tilleuls
L’événement Théâtre Allo Docteur Thérondels a été mis à jour le 2026-04-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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