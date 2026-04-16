Thérondels

Théâtre Allo Docteur

Salle des fêtes Thérondels Aveyron

Tarif : – – EUR

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-19

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

La troupe Cos’Arts rejoint le village de Thérondels pour sa pièce de théâtre Humour Allo Docteur de Marco Laur et Olivier Szymanski.

Organisé par le club des tilleuls

Rendez-vous à la salle des fêtes à 17h00 7 .

Salle des fêtes Thérondels 12600 Aveyron Occitanie

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English :

The Cos’Arts troupe joins the village of Thérondels for its humor play Allo Docteur by Marco Laur and Olivier Szymanski.

Organized by Club des tilleuls

L’événement Théâtre Allo Docteur Thérondels a été mis à jour le 2026-04-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)