Ottrott

Théatre alsacien Hutzel’Cabaret

Avenue des Myrtilles Ottrott Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-24 20:00:00

fin : 2026-10-24 22:30:00

Date(s) :

2026-10-24

Cette revue bilingue très variée vous fera passer 2h30 loin de vos soucis et vous immergera dans le monde du Hutzel’s cabaret. Placement libre. Ouverture de la salle à 18h30. Petite restauration sur place. Sur réservation.

Toute l’actualité brulante sera scrutée par les cabarettistes et traitée avec leur humour alsacien bien de chez nous.

Cette revue bilingue, très variée vous fera passer 2h30 où vous pourrez laisser de côté vos soucis quotidiens et vous immerger dans le monde du Hützel’s cabaret.

Ouverture de la salle à 18h30. Placement libre. Buvette et petite restauration sur place. .

Avenue des Myrtilles Ottrott 67530 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 80 12 mado.maurer@free.fr

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English :

This varied bilingual revue will take you away from your worries for 2 hours 30 minutes and immerse you in the world of Hutzel?s cabaret. Free admission. Hall opens at 6:30pm. Light refreshments available. Reservations required.

L’événement Théatre alsacien Hutzel’Cabaret Ottrott a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile