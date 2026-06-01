Coye-la-Forêt

Théâtre amateur des élèves du Théâtre de la Lucarne à Coye-la-Forêt

21 Rue d’Hérivaux Coye-la-Forêt Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 20:30:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Les ateliers théâtre adolescents présentent deux spectacles mêlant humour et réflexion. Portées par de jeunes comédiens, ces créations offrent un moment convivial et authentique autour du plaisir du jeu et de la scène.

Les ateliers théâtre adolescents du Théâtre de la Lucarne montent sur scène pour présenter le fruit de leur travail, sous la direction de Gilles Denain. À travers deux créations, les jeunes comédiens offrent un moment mêlant engagement, créativité et plaisir du jeu.

Entre texte contemporain et formes plus légères, ces spectacles explorent avec sensibilité et humour des situations de la vie quotidienne. Portées par l’énergie et l’enthousiasme des participants, les représentations témoignent de la richesse du travail collectif et de l’expression théâtrale.

Dans une ambiance chaleureuse et intimiste, le public est invité à découvrir ces talents en devenir et à partager un moment culturel vivant, sincère et accessible. .

21 Rue d’Hérivaux Coye-la-Forêt 60580 Oise Hauts-de-France +33 6 42 02 57 35 i.jacquetlucarne@yahoo.com

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English :

The teen theater workshops present two shows combining humor and reflection. Performed by young actors, these creations offer a convivial and authentic moment based on the pleasure of acting and the stage.

L’événement Théâtre amateur des élèves du Théâtre de la Lucarne à Coye-la-Forêt Coye-la-Forêt a été mis à jour le 2026-06-03 par Chantilly-Senlis Tourisme