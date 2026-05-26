Théâtre au château d’Oudon Château Médiéval d’Oudon Oudon

Oudon

Théâtre au château d’Oudon

Château Médiéval d’Oudon 11 rue du Pont Levis Oudon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-07-06

Date(s) :

2026-06-26

Du 26 juin au 6 juillet, le château d’Oudon, joyau de l’héritage culturel, se transforme en scène vivante pour accueillir le projet Théâtre au château, porté par l’association T-âtre en partenariat avec O’Cap.

Trois spectacles, trois univers, trois rendez-vous qui célèbrent à la fois la jeunesse, le talent et la richesse artistique de notre territoire. Dom Juan, le grand classique baroque de Molière, ouvre le bal. La pièce, présentée par T-âtre sous la direction de Catherine Guinel, conjugue humour, séduction et réflexion, dans un cadre où chaque scène dialogue avec le château et ses pierres chargées d’Histoire.

Puis, ce sont les élèves de l’école d’art dramatique du Pays d’Ancenis qui investissent la scène avec Antigone, adaptation d’un mythe, mêlant tragédie et modernité. Enfin, Littoral de Wajdi Mouawad, mis en scène par Anne Rauturier et interprété par les élèves du Conservatoire de Nantes, clôt ce triptyque avec une écriture contemporaine puissante, qui explore mémoire, identité et transmission.

Plus d’informations contactez l’association T-âtre. .

Château Médiéval d’Oudon 11 rue du Pont Levis Oudon 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 80 04 contact@ocapoudon.fr

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English :

From June 26 to July 6, the Château d’Oudon, a jewel of our cultural heritage, is transformed into a living stage for the Théâtre au Château project, organized by the T-âtre association in partnership with O?Cap.

L’événement Théâtre au château d’Oudon Oudon a été mis à jour le 2026-05-26 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis