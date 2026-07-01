Théâtre au Miroir Bourlinguer de Blaise Cendrars Théâtre au Miroir Prayssas

Informations pratiques

Prayssas

Théâtre au Miroir Bourlinguer de Blaise Cendrars

Théâtre au Miroir 12, place de l’hôtel de ville Prayssas Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 20:30:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Bourlinguer est un recueil de onze récits ayant chacun pour titre un port (réel ou fictif) dont Gênes est le plus important par le nombre de pages et par le récit mythique de son enfance. Avec Blaise Cendrars, la vie et la poésie sont des vases communicants. Dans cette autobiographie romanesque il est pratiquement impossible de démêler le vrai du faux. Une adaptation de ce texte foisonnant, centrée sur le drame de la petite Helena, interprété par Frédéric Solis dans un monologue d’une heure 15mn environ. Salle Climatisée .

Théâtre au Miroir 12, place de l’hôtel de ville Prayssas 47360 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 12 23 58

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English : Théâtre au Miroir Bourlinguer de Blaise Cendrars

L’événement Théâtre au Miroir Bourlinguer de Blaise Cendrars Prayssas a été mis à jour le 2026-07-15 par OT du Confluent et des Coteaux de Prayssas