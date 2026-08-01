Informations pratiques

Saint-Pierre-la-Cour

Theatre au village

Saint-Pierre-la-Cour Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 20:00:00

fin : 2026-08-28 22:00:00

Date(s) :

2026-08-28

Le cabaret de la Lune:

Le temps d’une soirée, le village devient un théâtre à ciel ouvert. Une troupe de comédiens et de musiciens vous embarque dans un cabaret immersif mêlant humour, musique, poésie et émotions, au plus près des artistes.

LE CABARET DE LA LUNE

Comédie de Anne Busnel

8 acteurs- 2 musiciens

RESUME

Entre 1860 et 1900, une troupe de comédiens débarque dans un village. Ils se

préparent en coulisses, la vie de troupe va bon train, agitée par les querelles, les

histoires d’amour, les personnalités qui se cherchent. Vient le moment du cabaret.

Ce soir-là est un peu particulier la lune bleue brille dans le ciel et tout ce petit

monde se trouve étrangement troublé. Cette drôle de lune portera chacun à une

révélation de soi, et… des autres.

Entre réalisme et fantaisie, Le Cabaret de la Lune nous fait voyager dans une autre

époque artistique et humaine qui ressemblerait bien à la nôtre. On assiste à la fois à

la vie d’une troupe en direct, en coulisses, en loge, et à un spectacle avec des

numéros d’avant 1900.

MISE EN SCENE

La mise en scène est immersive. Nous jouons sans scène, en frontal, mais aussi,

derrière, autour, et parmi le public grâce à des chemins de jeu. Cela permet des

scènes en mouvement et une grande proximité avec le public. Les spectateurs

peuvent ainsi avoir le sentiment de se retrouver au milieu d’un tournage de cinéma. .

Saint-Pierre-la-Cour 53410 Mayenne Pays de la Loire +33 6 11 58 55 98 azoprod@yahoo.fr

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English :

The Moon Cabaret:

For one evening, the village becomes an open-air theater. A troupe of actors and musicians takes you on an immersive cabaret experience blending humor, music, poetry, and emotion, bringing you up close to the performers.

L’événement Theatre au village Saint-Pierre-la-Cour a été mis à jour le 2026-07-27 par LAVAL TOURISME