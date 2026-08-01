Theatre au village Saint-Pierre-la-Cour
vendredi 28 août 2026 · Saint-Pierre-la-Cour
Informations pratiques
Saint-Pierre-la-Cour
Theatre au village
Saint-Pierre-la-Cour Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 20:00:00
fin : 2026-08-28 22:00:00
Date(s) :
2026-08-28
Le cabaret de la Lune:
Le temps d’une soirée, le village devient un théâtre à ciel ouvert. Une troupe de comédiens et de musiciens vous embarque dans un cabaret immersif mêlant humour, musique, poésie et émotions, au plus près des artistes.
LE CABARET DE LA LUNE
Comédie de Anne Busnel
8 acteurs- 2 musiciens
RESUME
Entre 1860 et 1900, une troupe de comédiens débarque dans un village. Ils se
préparent en coulisses, la vie de troupe va bon train, agitée par les querelles, les
histoires d’amour, les personnalités qui se cherchent. Vient le moment du cabaret.
Ce soir-là est un peu particulier la lune bleue brille dans le ciel et tout ce petit
monde se trouve étrangement troublé. Cette drôle de lune portera chacun à une
révélation de soi, et… des autres.
Entre réalisme et fantaisie, Le Cabaret de la Lune nous fait voyager dans une autre
époque artistique et humaine qui ressemblerait bien à la nôtre. On assiste à la fois à
la vie d’une troupe en direct, en coulisses, en loge, et à un spectacle avec des
numéros d’avant 1900.
MISE EN SCENE
La mise en scène est immersive. Nous jouons sans scène, en frontal, mais aussi,
derrière, autour, et parmi le public grâce à des chemins de jeu. Cela permet des
scènes en mouvement et une grande proximité avec le public. Les spectateurs
peuvent ainsi avoir le sentiment de se retrouver au milieu d’un tournage de cinéma. .
Saint-Pierre-la-Cour 53410 Mayenne Pays de la Loire +33 6 11 58 55 98 azoprod@yahoo.fr
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English :
The Moon Cabaret:
For one evening, the village becomes an open-air theater. A troupe of actors and musicians takes you on an immersive cabaret experience blending humor, music, poetry, and emotion, bringing you up close to the performers.
L’événement Theatre au village Saint-Pierre-la-Cour a été mis à jour le 2026-07-27 par LAVAL TOURISME
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