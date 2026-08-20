Théâtre Blanches de la compagnie les Moissonneuses Batteuses Neufchâteau

Informations pratiques

Neufchâteau

Théâtre Blanches de la compagnie les Moissonneuses Batteuses

1 rue Louis Regnault Neufchâteau Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-11-06 20:30:00

fin : 2026-11-06 22:00:00

Date(s) :

2026-11-06

Entre une partie de badminton imaginaire, deux virées au bal, une leçon de vol de sucettes et deux tasses de thé, Mémé Blanche et Ouais tissent et retissent un lien intergénérationnel toujours plus étroit et émouvant.

Ainsi se déroule le fil de la vie, de plus en plus décousue et fragile, de Mémé Blanche. Ouais l’aide à recoudre les morceaux épars de sa mémoire, et tente d’en découdre avec ses sautes d’humeur et ses folies… saisissant au vol toutes les occasions de jouer avec cette grand-mère à la fois facétieuse et si sérieuse quand il s’agit de guider sa petite-fille dans son apprentissage de la vie.

Le spectacle, tout en restant sur des notes fruitées, interroge plus gravement sur ce qui se passe quand les âges de la jeunesse et de la vieillesse vous emportent. Et c’est un bel envol final apportant sa part de réponse qui intéressera des publics de tous les âges . in Dernières Nouvelles d’Alsace

Ce spectacle est programmé dans le cadre d’un projet avec le Contrat Local de Santé de la CCOV.

BLANCHES est un spectacle dont les thématiques universelles permettent de rassembler les générations autour de sujets forts le deuil, la maladie surmontée grâce aux liens intergénérationnels entre grands-parents et petits-enfants. Ce spectacle évoque en effet avec beaucoup d’humour et de tendresse la maladie d’Alzheimer à travers le duo déjanté de Mémé Blanche et de sa petite-fille.

Des échanges seront proposés suite aux représentations, liant professionnels de santé et membres de la Cie Les Moissonneuses Batteuses.

Réservation fortement conseillée.Tout public

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1 rue Louis Regnault Neufchâteau 88300 Vosges Grand Est +33 3 29 94 99 50 trait-dunion@ccov.fr

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English :

Between an imaginary game of badminton, two trips to the dance, a lesson in lollipop-stealing, and two cups of tea, Mémé Blanche and Ouais weave and reweave an intergenerational bond that grows ever closer and more touching.

And so unfolds the thread of Mémé Blanche’s life, growing ever more frayed and fragile. Ouais helps her piece together the scattered fragments of her memory, and tries to make sense of her mood swings and eccentricities… seizing every opportunity to play with this grandmother who is both playful and so serious when it comes to guiding her granddaughter as she learns about life.

%AB While maintaining a lighthearted tone, the show poses a more serious question about what happens when the stages of youth and old age sweep you away. And it’s a beautiful finale that offers its own answers, which will appeal to audiences of all ages %BB. in Dernières Nouvelles d’Alsace

This performance is part of a project with the CCOV’s Local Health Contract.

BLANCHES is a show whose universal themes bring generations together around powerful subjects: grief and illness overcome through the intergenerational bonds between grandparents and grandchildren. With great humor and tenderness, this performance explores Alzheimer’s disease through the offbeat duo of Mémé Blanche and her granddaughter.

Discussions will be held following the performances, bringing together healthcare professionals and members of the Les Moissonneuses Batteuses theater company.

Reservations are strongly recommended.

L’événement Théâtre Blanches de la compagnie les Moissonneuses Batteuses Neufchâteau a été mis à jour le 2026-08-20 par OFFICE DE TOURISME DE L’OUEST DES VOSGES