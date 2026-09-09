Théâtre BRAVO | Ce qui reste d’un amour Salle Jean Gabin Royan

Informations pratiques

Royan

Théâtre BRAVO | Ce qui reste d’un amour

Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan Charente-Maritime

Tarif : 23 – 23 – 23 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 20:30:00

fin : 2026-10-16

Date(s) :

2026-10-16

Avec Caroline Devismes et Thomas Le Douarec

.

Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 38 37 06 bravo.culture@mairie-royan.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

With Caroline Devismes and Thomas Le Douarec

L’événement Théâtre BRAVO | Ce qui reste d’un amour Royan a été mis à jour le 2026-09-01 par Mairie de Royan