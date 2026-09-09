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AGENDA · Royan

Théâtre BRAVO | Ce qui reste d’un amour Salle Jean Gabin Royan

vendredi 16 octobre 2026 · Salle Jean Gabin · Royan

Informations pratiques

Début
vendredi 16 octobre 2026
Fin
vendredi 16 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Salle Jean Gabin
Adresse
112 rue Gambetta
Ville
17200 Royan
Département
Charente-Maritime
Tarif
23 23 23

Royan

Théâtre BRAVO | Ce qui reste d’un amour

Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan Charente-Maritime

Tarif : 23 – 23 – 23 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 20:30:00
fin : 2026-10-16

Date(s) :
2026-10-16

Avec Caroline Devismes et Thomas Le Douarec
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Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 38 37 06  bravo.culture@mairie-royan.fr

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English :

With Caroline Devismes and Thomas Le Douarec

L’événement Théâtre BRAVO | Ce qui reste d’un amour Royan a été mis à jour le 2026-09-01 par Mairie de Royan

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