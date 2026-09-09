AGENDA · Royan
Théâtre BRAVO | Ce qui reste d’un amour Salle Jean Gabin Royan
vendredi 16 octobre 2026 · Salle Jean Gabin · Royan
Informations pratiques
Royan
Théâtre BRAVO | Ce qui reste d’un amour
Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan Charente-Maritime
Tarif : 23 – 23 – 23 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 20:30:00
fin : 2026-10-16
Date(s) :
2026-10-16
Avec Caroline Devismes et Thomas Le Douarec
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Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 38 37 06 bravo.culture@mairie-royan.fr
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English :
With Caroline Devismes and Thomas Le Douarec
L’événement Théâtre BRAVO | Ce qui reste d’un amour Royan a été mis à jour le 2026-09-01 par Mairie de Royan
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