Théâtre burlesque On vous raconte des histoires de la compagnie du Détour Neufchâteau

Informations pratiques

Neufchâteau

Théâtre burlesque On vous raconte des histoires de la compagnie du Détour

1 rue Louis Regnault Neufchâteau Vosges

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Mercredi 2027-01-13 10:00:00

fin : 2027-01-14 11:00:00

Date(s) :

2027-01-13 2027-01-14

Mme Train est la plus grande spécialiste en France des contes de fées. Elle en connaît 998 sur le bout des doigts. Assistée de la dévouée -mais un brin maladroite- Mlle Carton, elle propose une conférence sur les contes aussi instructive qu’interactive. Pourtant, l’imprévu va mettre à mal le déroulé de sa présentation et donner à entendre des versions inédites du Vilain petit Canard, d’Hansel et Gretel et de Blanche-Neige.

Sans jamais dénaturer les contes de leur propos et avec une énergie réjouissante, la Cie du Détour réussit à aborder ce qui fait essence dans ces récits séculaires l’acceptation des différences, l’initiation, l’émancipation. On vous raconte des histoires s’avère être un spectacle intelligent et irrésistible de drôlerie .Tout public

5 .

1 rue Louis Regnault Neufchâteau 88300 Vosges Grand Est +33 3 29 94 99 50 trait-dunion@ccov.fr

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English :

Ms. Train is France’s leading expert on fairy tales. She knows 998 of them by heart. Assisted by the devoted—though slightly clumsy—Miss Carton, she presents a lecture on fairy tales that is as informative as it is interactive. However, an unexpected turn of events will throw her presentation off course and reveal previously unheard versions of *The Ugly Duckling*, *Hansel and Gretel*, and *Snow White*.

%AB Without ever distorting the stories’ core messages and with infectious energy, the Cie du D%E9tour succeeds in capturing the essence of these age-old tales: acceptance of differences, initiation, and emancipation. “On vous raconte des histoires” promises to be an intelligent and irresistibly funny show.

L’événement Théâtre burlesque On vous raconte des histoires de la compagnie du Détour Neufchâteau a été mis à jour le 2026-08-21 par OFFICE DE TOURISME DE L’OUEST DES VOSGES