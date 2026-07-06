Théâtre ça commence par une interruption Collège Simone Veil Lamballe-Armor
mardi 29 septembre 2026 · Collège Simone Veil · Lamballe-Armor
Informations pratiques
Lamballe-Armor
Théâtre ça commence par une interruption
Collège Simone Veil 21 Rue de Dahouët Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-29 20:30:00
fin : 2026-09-29
Date(s) :
2026-09-29
Ça commence un lundi matin en classe. Le week-end est fini, tu n’as encore rien à raconter à moins que, pour répondre aux questions, tu inventes un nouveau récit, tu t’arranges avec la vérité. Tu en as l’habitude. Mais, ce matin-là, tu es interrompu. On te demande de tout répéter. Ça commence comme ça. Tu répètes 1 fois, 2, 3… à la 6è, tu peux encore revenir en arrière. À la 7è, tu t’embrouilles. À la 8è, t’es foutu, on ne te croit plus. Ça commence par une interruption. Qui, pour toi, a le goût d’une déflagration.
Cie A K Entrepôt
A partir de 9 ans. .
Collège Simone Veil 21 Rue de Dahouët Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 50 94 80
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Théâtre ça commence par une interruption Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
À voir aussi à Lamballe-Armor (Côtes-d'Armor)
- Mon P’tit Café Atelier créatif Porte-clé Mon P’tit Café Lamballe-Armor 15 juillet 2026
- Démonstration équestre Présentation des races Place du Champ de Foire Lamballe-Armor 15 juillet 2026
- Visite en autonomie Place du Champ de Foire Lamballe-Armor 15 juillet 2026
- Stage de poterie tournage 3 jours Atelier de la Marouette Lamballe-Armor 15 juillet 2026
- Concert trio jazz Alors on jazz Église Saint-Gobrien Lamballe-Armor 15 juillet 2026