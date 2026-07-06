Théâtre ça commence par une interruption Collège Simone Veil Lamballe-Armor

Informations pratiques

Lamballe-Armor

Théâtre ça commence par une interruption

Collège Simone Veil 21 Rue de Dahouët Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-29 20:30:00

fin : 2026-09-29

Date(s) :

2026-09-29

Ça commence un lundi matin en classe. Le week-end est fini, tu n’as encore rien à raconter à moins que, pour répondre aux questions, tu inventes un nouveau récit, tu t’arranges avec la vérité. Tu en as l’habitude. Mais, ce matin-là, tu es interrompu. On te demande de tout répéter. Ça commence comme ça. Tu répètes 1 fois, 2, 3… à la 6è, tu peux encore revenir en arrière. À la 7è, tu t’embrouilles. À la 8è, t’es foutu, on ne te croit plus. Ça commence par une interruption. Qui, pour toi, a le goût d’une déflagration.

Cie A K Entrepôt

A partir de 9 ans. .

Collège Simone Veil 21 Rue de Dahouët Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 50 94 80

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English :

L’événement Théâtre ça commence par une interruption Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor