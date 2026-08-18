Théâtre Salle du foyer rural Chapelle-Voland

Informations pratiques

Chapelle-Voland

Théâtre

Salle du foyer rural Rue de Cosges Chapelle-Voland Jura

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-27 15:00:00

fin : 2026-11-29 15:00:00

Date(s) :

2026-11-27 2026-11-28 2026-11-29

Pièce de théâtre de la troupe la Ch’pale en Scène de l’association EDL

Possibilité de taxi bénévoles pour les résidents de Chapelle Voland le dimanche. On vient vous chercher et on vous reconduit à votre domicile à la fin de la représentation. .

Salle du foyer rural Rue de Cosges Chapelle-Voland 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 79 03 52

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English : Théâtre

L’événement Théâtre Chapelle-Voland a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme JurAbsolu