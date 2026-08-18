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AGENDA · Chapelle-Voland

Théâtre Salle du foyer rural Chapelle-Voland

vendredi 27 novembre 2026 · Salle du foyer rural · Chapelle-Voland

Informations pratiques

Début
vendredi 27 novembre 2026
Fin
vendredi 27 novembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Salle du foyer rural
Adresse
Rue de Cosges
Ville
39140 Chapelle-Voland
Département
Jura
Tarif
8 8 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Chapelle-Voland

Théâtre

Salle du foyer rural Rue de Cosges Chapelle-Voland Jura

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-27 15:00:00
fin : 2026-11-29 15:00:00

Date(s) :
2026-11-27 2026-11-28 2026-11-29

Pièce de théâtre de la troupe la Ch’pale en Scène de l’association EDL
Possibilité de taxi bénévoles pour les résidents de Chapelle Voland le dimanche. On vient vous chercher et on vous reconduit à votre domicile à la fin de la représentation.   .

Salle du foyer rural Rue de Cosges Chapelle-Voland 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 79 03 52 

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English : Théâtre

L’événement Théâtre Chapelle-Voland a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme JurAbsolu

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