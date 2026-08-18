Théâtre Salle du foyer rural Chapelle-Voland
vendredi 27 novembre 2026 · Salle du foyer rural · Chapelle-Voland
Informations pratiques
Chapelle-Voland
Théâtre
Salle du foyer rural Rue de Cosges Chapelle-Voland Jura
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-27 15:00:00
fin : 2026-11-29 15:00:00
Date(s) :
2026-11-27 2026-11-28 2026-11-29
Pièce de théâtre de la troupe la Ch’pale en Scène de l’association EDL
Possibilité de taxi bénévoles pour les résidents de Chapelle Voland le dimanche. On vient vous chercher et on vous reconduit à votre domicile à la fin de la représentation. .
Salle du foyer rural Rue de Cosges Chapelle-Voland 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 79 03 52
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Théâtre
L’événement Théâtre Chapelle-Voland a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme JurAbsolu
À voir aussi à Chapelle-Voland (Jura)
- Marché de la Ch’Pale place Chapelle-Voland 20 septembre 2026
- Marché de la Ch’Pale Route du Bourg Chapelle-Voland 18 octobre 2026
- Vente de fleurs Chapelle-Voland 25 octobre 2026