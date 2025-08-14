Théâtre Chers parents Masevaux-Niederbruck
vendredi 20 novembre 2026 · Masevaux-Niederbruck
Informations pratiques
Masevaux-Niederbruck
Théâtre Chers parents
15 Route Joffre Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-11-20 20:15:00
fin : 2026-11-27
Date(s) :
2026-11-20 2026-11-21 2026-11-27 2026-11-28
La troupe du Cercle vous propose la pièce de théâtre d’Armelle et Emmanuel Patron. Réservation conseillée auprès de l’Office de Tourisme.
La troupe du Cercle vous propose la pièce de théâtre d’Armelle et Emmanuel Patron. Réservation conseillée auprès de l’Office de Tourisme. .
15 Route Joffre Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 41 99
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English :
The Cercle theater troupe presents a play by Armelle and Emmanuel Patron. Reservations are recommended through the Tourist Office.
L’événement Théâtre Chers parents Masevaux-Niederbruck a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach
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