Informations pratiques

Masevaux-Niederbruck

Théâtre Chers parents

15 Route Joffre Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-11-20 20:15:00

fin : 2026-11-27

Date(s) :

2026-11-20 2026-11-21 2026-11-27 2026-11-28

La troupe du Cercle vous propose la pièce de théâtre d’Armelle et Emmanuel Patron. Réservation conseillée auprès de l’Office de Tourisme.

La troupe du Cercle vous propose la pièce de théâtre d’Armelle et Emmanuel Patron. Réservation conseillée auprès de l’Office de Tourisme. .

15 Route Joffre Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 41 99

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Cercle theater troupe presents a play by Armelle and Emmanuel Patron. Reservations are recommended through the Tourist Office.

L’événement Théâtre Chers parents Masevaux-Niederbruck a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach