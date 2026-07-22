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Théâtre Cie Les Vents de l’Ay Vierge des Brothelandes Nicorps

samedi 14 novembre 2026 · Vierge des Brothelandes · Nicorps

Théâtre Cie Les Vents de l’Ay Vierge des Brothelandes Nicorps

Informations pratiques

Début
samedi 14 novembre 2026
Fin
samedi 14 novembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Vierge des Brothelandes
Adresse
Salle des fêtes
Ville
50200 Nicorps
Département
Manche
Tarif

Nicorps

Théâtre Cie Les Vents de l’Ay

Vierge des Brothelandes Salle des fêtes Nicorps Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 20:30:00
fin : 2026-11-14 22:30:00

Date(s) :
2026-11-14

Le comité des fêtes de Nicorps organise un théâtre le 14 novembre (20h30) et le 15 novembre (14h30) avec la troupe les Vents de L’Ay.
réservation au 06 82 49 65 10 ou 06 82 61 54 01.   .

Vierge des Brothelandes Salle des fêtes Nicorps 50200 Manche Normandie +33 6 82 49 65 10  martinevernier@laposte.net

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English : Théâtre Cie Les Vents de l’Ay

L’événement Théâtre Cie Les Vents de l’Ay Nicorps a été mis à jour le 2026-07-22 par Coutances Tourisme

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