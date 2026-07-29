Théâtre Cirque et Projections 24 Poses Espace Culturel de St Lyphard Saint-Lyphard

Informations pratiques

Saint-Lyphard

Théâtre Cirque et Projections 24 Poses

Espace Culturel de St Lyphard 2 rue des Ajoncs Saint-Lyphard Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-16 20:30:00

fin : 2027-03-16 21:30:00

Date(s) :

2027-03-16

Un roman photo-vivant, drôle, tendre un brin cynique.

24 Poses ouvre l’album de famille, ce livre d’histoire où tout le monde pourrait se reconnaître. Sur scène, 80 ans de photographies sont manipulées et rejouées pour faire surgir ce qui se passe hors cadre et révéler ce que ces images de rituels familiaux racontent encore de nous aujourd’hui.

La matière première de 24 poses, ce sont les photographies de famille celles puisée dans les fonds d’archives anonymes, mais aussi, et surtout, celles collectées auprès de personnes âgées résidant en EHPAD. Projetées sur scènes, elles sont découpées, altérées, mises en jeu par une projectionniste marionnettiste, installée à la régie.

Sur scène, une acrobate aérienne et un danseur-comédien se glissent dans les plis des images et rejouent leurs personnages. Derrière les poses parfaites, affleurent nos vies, nos époques, nos secousses. ça bouge, ça grince, ça pique 24 Poses, c’est un album photo… en mouvement.

En soutien au travail de création des compagnies ligériennes, La Compagnie Tréma sur le i est accueillie en résidence en novembre 2026, dans notre Espace Culturel.

Tout public à partir de 10 ans.

Billetterie à l’Office de Tourisme de Saint-Lyphard ou par téléphone au 02 40 91 41 34. .

Espace Culturel de St Lyphard 2 rue des Ajoncs Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 91 41 34 service.culturel@mairie-saint-lyphard.fr

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English :

L’événement Théâtre Cirque et Projections 24 Poses Saint-Lyphard a été mis à jour le 2026-07-24 par ADT44