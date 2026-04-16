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Théâtre, clown et jongle Brélès

Théâtre, clown et jongle Brélès mardi 11 août 2026.

Adresse : Château de Kergroadez

Ville : 29810 Brélès

Département : Finistère

Début : mardi 11 août 2026

Fin : mardi 11 août 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Brélès

Théâtre, clown et jongle

Château de Kergroadez Brélès Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 15:00:00
fin : 2026-08-11 16:00:00

Date(s) :
2026-08-11

Casse-Routine présente un spectacle mêlant théâtre, clown et jongle. Solandre fuit un tigre nocturne et tente la luminothérapie. Mais changer une ampoule devient une périlleuse ascension en équilibre.   .

Château de Kergroadez Brélès 29810 Finistère Bretagne +33 6 49 70 97 40 

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English : Théâtre, clown et jongle

L’événement Théâtre, clown et jongle Brélès a été mis à jour le 2026-04-16 par OT IROISE BRETAGNE

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