Théâtre, clown et jongle Brélès
Théâtre, clown et jongle Brélès mardi 11 août 2026.
Brélès
Théâtre, clown et jongle
Château de Kergroadez Brélès Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 15:00:00
fin : 2026-08-11 16:00:00
Date(s) :
2026-08-11
Casse-Routine présente un spectacle mêlant théâtre, clown et jongle. Solandre fuit un tigre nocturne et tente la luminothérapie. Mais changer une ampoule devient une périlleuse ascension en équilibre. .
Château de Kergroadez Brélès 29810 Finistère Bretagne +33 6 49 70 97 40
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English : Théâtre, clown et jongle
L’événement Théâtre, clown et jongle Brélès a été mis à jour le 2026-04-16 par OT IROISE BRETAGNE
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