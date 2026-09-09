Théâtre Comédie Gagnant gagnant de Gilles Dyrek ESPACE BERNARD GIRAUDEAU La Rochelle
vendredi 25 septembre 2026 · ESPACE BERNARD GIRAUDEAU · La Rochelle
Informations pratiques
La Rochelle
Théâtre Comédie Gagnant gagnant de Gilles Dyrek
ESPACE BERNARD GIRAUDEAU Av du Président Kennedy La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 20:30:00
fin : 2026-09-26 22:30:00
Date(s) :
2026-09-25 2026-09-26 2026-09-27
Parodie mordante de convention d’entreprise dérapages, craquages, problèmes techniques et autres situations incontrôlables s’enchaînent… et le fiasco devient un vrai spectacle hilarant !
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ESPACE BERNARD GIRAUDEAU Av du Président Kennedy La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine contact@t2t.fr
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English :
A biting parody of a corporate conference: mishaps, breakdowns, technical glitches, and other uncontrollable situations unfold one after another… and the fiasco turns into a truly hilarious show!
L’événement Théâtre Comédie Gagnant gagnant de Gilles Dyrek La Rochelle a été mis à jour le 2026-08-17 par Communauté d’Agglomération de La Rochelle
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