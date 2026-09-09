Théâtre Comédie Gagnant gagnant de Gilles Dyrek ESPACE BERNARD GIRAUDEAU La Rochelle

Informations pratiques

La Rochelle

Théâtre Comédie Gagnant gagnant de Gilles Dyrek

ESPACE BERNARD GIRAUDEAU Av du Président Kennedy La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 20:30:00

fin : 2026-09-26 22:30:00

Date(s) :

2026-09-25 2026-09-26 2026-09-27

Parodie mordante de convention d’entreprise dérapages, craquages, problèmes techniques et autres situations incontrôlables s’enchaînent… et le fiasco devient un vrai spectacle hilarant !

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ESPACE BERNARD GIRAUDEAU Av du Président Kennedy La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine contact@t2t.fr

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English :

A biting parody of a corporate conference: mishaps, breakdowns, technical glitches, and other uncontrollable situations unfold one after another… and the fiasco turns into a truly hilarious show!

L’événement Théâtre Comédie Gagnant gagnant de Gilles Dyrek La Rochelle a été mis à jour le 2026-08-17 par Communauté d’Agglomération de La Rochelle