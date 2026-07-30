Théâtre comédie RÉUNION D’URGENCE Centre culturel L’Échiquier Pouzauges

Informations pratiques

Pouzauges

Théâtre comédie RÉUNION D’URGENCE

Centre culturel L’Échiquier 14 La Fournière Pouzauges Vendée

Tarif : 32 – 32 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-09 20:30:00

fin : 2027-04-09

Date(s) :

2027-04-09

Le Centre culturel L’ÉCHIQUIER s’ouvre à de multiples expressions artistiques et culturelles. Lors de cette saison 2026-2027, laissons place au plaisir de la re-découverte et à l’expérimentation.

Stéphane, producteur de musique au sommet de sa carrière, décide de tout plaquer pour retrouver des valeurs plus vraies, plus humaines.

Mais avant de changer de vie, il doit affronter un ultime défi annoncer la nouvelle à ses trois ex-femmes…toutes aussi hautes en couleur que redoutables !

Sous l’œil (pas toujours avisé) de son coach et ami Freddy, il les réunit pour une réunion d’urgence qui vire rapidement au grand n’importe quoi.

Entre règlements de compte, quiproquos délirants et vérités qui éclatent, le chaos s’installe… pour

le plus grand plaisir du public !

A partir de 12 ans. .

Centre culturel L’Échiquier 14 La Fournière Pouzauges 85700 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 61 46 10 billetterie.echiquier@paysdepouzauges.fr

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English :

The L’ÉCHIQUIER Cultural Center is open to a wide range of artistic and cultural expressions. During the 2026–2027 season, let’s make room for the joy of rediscovery and experimentation.

L’événement Théâtre comédie RÉUNION D’URGENCE Pouzauges a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges