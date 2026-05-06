Ermenonville

[Théâtre] Crise de famille

Ermenonville Oise

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 17:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

“Crise de famille quand 10 complices transforment les drames du quotidien en rire et crises de nerfs ”

À Ermenonville, une troupe de 10 acteurs amateurs, guidés par un metteur en scène professionnel, a décidé de mettre en lumière l’une des scènes les plus universelles la famille. Leur nouveau spectacle, ‘Crise de famille’, promet de faire écho à vos propres souvenirs — ceux qui font rire, pleurer… ou grincer des dents !

Imaginez un repas de famille qui dégénère, des secrets bien gardés, un invité surprise qui bouscule les habitudes, et des frères et sœurs qui se chamaillent comme au bon vieux temps. ‘Crise de famille’ plonge le public au cœur des relations familiales, entre tensions et réconciliations.

Mais attention, ce spectacle ne se contente pas de rire des travers familiaux il explore aussi l’amour inconditionnel, les non-dits, et ces petits riens qui, sans tout changer, rendent les liens familiaux uniques.

Samedi 6 juin 2026

17h

En extérieur Ermenonville

Tarif 5 € (adultes) en espèces

Réservation conseillée

06 17 98 11 97

Une soirée théâtre conviviale, drôle et percutante… à partager en famille ou entre amis !

“Crise de famille quand 10 complices transforment les drames du quotidien en rire et crises de nerfs ”

À Ermenonville, une troupe de 10 acteurs amateurs, guidés par un metteur en scène professionnel, a décidé de mettre en lumière l’une des scènes les plus universelles la famille. Leur nouveau spectacle, ‘Crise de famille’, promet de faire écho à vos propres souvenirs — ceux qui font rire, pleurer… ou grincer des dents !

Imaginez un repas de famille qui dégénère, des secrets bien gardés, un invité surprise qui bouscule les habitudes, et des frères et sœurs qui se chamaillent comme au bon vieux temps. ‘Crise de famille’ plonge le public au cœur des relations familiales, entre tensions et réconciliations.

Mais attention, ce spectacle ne se contente pas de rire des travers familiaux il explore aussi l’amour inconditionnel, les non-dits, et ces petits riens qui, sans tout changer, rendent les liens familiaux uniques.

Samedi 6 juin 2026

17h

En extérieur Ermenonville

Tarif 5 € (adultes) en espèces

Réservation conseillée

06 17 98 11 97

Une soirée théâtre conviviale, drôle et percutante… à partager en famille ou entre amis ! .

Ermenonville 60950 Oise Hauts-de-France +33 6 17 98 11 97

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English :

family crisis: when 10 accomplices turn everyday dramas into laughter and nervous breakdowns?

In Ermenonville, a troupe of 10 amateur actors, guided by a professional director, has decided to put the spotlight on one of the most universal scenes of all: the family. Their new show, Crise de famille, promises to echo your own memories those that make you laugh, cry… or gnash your teeth!

Imagine: a family dinner that degenerates, well-kept secrets, a surprise guest who upsets habits, and brothers and sisters bickering like in the good old days. ?Crise de famille? plunges the audience into the heart of family relations, between tensions and reconciliations.

But be warned, this show doesn’t just laugh at family foibles: it also explores unconditional love, the unspoken, and those little things that, without changing everything, make family ties unique.

? Saturday, June 6, 2026

? 17h

? Outdoor ? Ermenonville

? Price: 5 ? (adults) in cash

? Reservations recommended

? 06 17 98 11 97

? An evening of friendly, funny and hard-hitting theater? to share with family and friends!

L’événement [Théâtre] Crise de famille Ermenonville a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme du Pays de Valois