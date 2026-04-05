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Théâtre cycle 3 : présentation de fin d’année Conservatoire de Nantes Nantes

Théâtre cycle 3 : présentation de fin d’année Conservatoire de Nantes Nantes

Théâtre cycle 3 : présentation de fin d’année Conservatoire de Nantes Nantes samedi 20 juin 2026.

Lieu : Conservatoire de Nantes

Adresse : 4 Rue Gaëtan Rondeau

Ville : 44200 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : 2026-06-20

Fin : 2026-06-20

Heure de début : 17:00

Tarif : Gratuit. Billetterie en ligne 15 jours avant l'événement.

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-20 17:00 –
Gratuit : oui Gratuit. Billetterie en ligne 15 jours avant l’événement.  

Présentation des travaux des comédiens cycle 3 guidés par Pauline Bourse.Ces séances théâtrales vous permettent d’apprécier la variété des thématiques abordées par les élèves du département théâtre et de vivre un moment de partage unique.Laissez-vous surprendre par les formes et les idées présentées !

Conservatoire de Nantes Île de Nantes Nantes 44200
02 51 25 00 20 https://conservatoire.nantes.fr/home.html conservatoire@mairie-nantes.fr


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