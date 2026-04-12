Théâtre cycle 3 : présentation de fin d’année, Conservatoire de Nantes, Nantes
Théâtre cycle 3 : présentation de fin d’année, Conservatoire de Nantes, Nantes vendredi 19 juin 2026.
Théâtre cycle 3 : présentation de fin d’année 19 et 20 juin Conservatoire de Nantes Loire-Atlantique
Gratuit. Billetterie en ligne 15 jours avant l’événement.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-19T19:15:00+02:00 – 2026-06-19T21:15:00+02:00
Fin : 2026-06-20T17:00:00+02:00 – 2026-06-20T19:00:00+02:00
Présentation des travaux des comédiens cycle 3 guidés par Pauline Bourse.
Ces séances théâtrales vous permettent d’apprécier la variété des thématiques abordées par les élèves du département théâtre et de vivre un moment de partage unique.
Laissez-vous surprendre par les formes et les idées présentées !
Conservatoire de Nantes 4 Rue Gaëtan Rondeau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire
Présentation des travaux des comédiens cycle 3 guidés par Pauline Bourse. scenes_creatives
© Jean-Michel Meunier
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