Théâtre De l’autre côté par la Compagnie Ose à Landivy Salle polyvalente Landivy

Landivy

Théâtre De l’autre côté par la Compagnie Ose à Landivy

Salle polyvalente 3 route de Louvigné Landivy Mayenne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 14:30:00

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-04-25 2026-04-26 2026-05-02 2026-05-03

La Compagnie Ose présente sa nouvelle pièce à Landivy.

La troupe des Landivysiens revient avec une tragédie contemporaine, écrite par Anne Chazeaud, professeure de français au collège de Landivy.

On croit être libre…jusqu’au jour où l’on comprend ce qui nous tient.

Un mur. Deux mondes. Et cette question qui brûle que peut on accepter au nom de la loyauté ?

De l’autre côté tension, silences, conscience.

Entrée 8 €

Gratuit pour les 12 ans .

Salle polyvalente 3 route de Louvigné Landivy 53190 Mayenne Pays de la Loire

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English :

Compagnie Ose presents its new play in Landivy.

L’événement Théâtre De l’autre côté par la Compagnie Ose à Landivy Landivy a été mis à jour le 2026-04-15 par Bocage Mayennais Tourisme