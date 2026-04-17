Théâtre de l’Èvre La fenêtre d’en face Notre-Dame du Marillais Mauges-sur-Loire

Mauges-sur-Loire

Théâtre de l’Èvre La fenêtre d’en face

Notre-Dame du Marillais 133 Rue du vieux bourg Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 20:30:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Une comédie dramatique poignante sur la solitude, les regrets, la transmission et les secondes chances, où la frontière entre fiction et réalité devient floue, tout comme l’ombre d’un amour jamais oublié derrière la fenêtre d’en face

Alexandre, un écrivain vieillissant et désabusé, vit reclus dans son appartement parisien. Un jour, alors qu’il est au bord du suicide, une jeune femme, Madison, fait irruption chez lui sous prétexte de chercher son chat disparu. Sa présence inattendue va bouleverser son quotidien et raviver les fantômes du passé.

Au fil de leur échange, Madison dévoile peu à peu la véritable raison de sa visite. Entre révélations surprenantes, souvenirs enfouis et espoirs inattendus, cette rencontre va forcer Alexandre à se confronter à son passé.

Tout public Durée 1h .

Notre-Dame du Marillais 133 Rue du vieux bourg Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 53 20 20 21 contact@theatredelevre.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A poignant comedy-drama about loneliness, regret, transmission and second chances, in which the line between fiction and reality becomes blurred, as does the shadow of a love never forgotten behind the window opposite

L’événement Théâtre de l’Èvre La fenêtre d’en face Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-17 par Pôle Tourisme ôsezMauges