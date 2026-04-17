Théâtre de l’Èvre Le cimetière des éléphants Notre-Dame du Marillais Mauges-sur-Loire

Mauges-sur-Loire

Théâtre de l’Èvre Le cimetière des éléphants

Notre-Dame du Marillais 133 Rue du vieux bourg Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 20:30:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Un spectacle qui vous embarquera dans une énergie folle remplie de suspense

Suivez le quotidien haut en couleurs de cinq vieilles dames, passant leur retraite dans une pension de famille de la Côte du Soleil.

La routine s’est installée, rythmée par la pluie, les chamailleries, le passé glorieux parfois réinventé.

Un jour, arrive Fernande, un personnage dont le comportement éveille des suspicions…

Troupe Le Vieux Chiffon Rouge avec Hugo Bernard, Roselyne Campbell, Michèle Fortunato, Thibault Fortunato, Solène Huchet, Catherine Lample, Basile Mogica, Béatrice Pasquier, Vincent Pineau et Karen Renaudineau

Mise en scène Michèle Fortunato et Thibault Fortunato

Décor Basile Mogica

Lumières Hugo Bernard

Tout public Prix libre .

Notre-Dame du Marillais 133 Rue du vieux bourg Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 53 20 20 21 contact@theatredelevre.fr

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English :

A show that will take you on a wild ride of suspense and energy

L’événement Théâtre de l’Èvre Le cimetière des éléphants Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-17 par Pôle Tourisme ôsezMauges