Théâtre de l’Èvre Le cimetière des éléphants Notre-Dame du Marillais Mauges-sur-Loire
Théâtre de l’Èvre Le cimetière des éléphants Notre-Dame du Marillais Mauges-sur-Loire samedi 9 mai 2026.
Mauges-sur-Loire
Théâtre de l’Èvre Le cimetière des éléphants
Notre-Dame du Marillais 133 Rue du vieux bourg Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 20:30:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Un spectacle qui vous embarquera dans une énergie folle remplie de suspense
Suivez le quotidien haut en couleurs de cinq vieilles dames, passant leur retraite dans une pension de famille de la Côte du Soleil.
La routine s’est installée, rythmée par la pluie, les chamailleries, le passé glorieux parfois réinventé.
Un jour, arrive Fernande, un personnage dont le comportement éveille des suspicions…
Troupe Le Vieux Chiffon Rouge avec Hugo Bernard, Roselyne Campbell, Michèle Fortunato, Thibault Fortunato, Solène Huchet, Catherine Lample, Basile Mogica, Béatrice Pasquier, Vincent Pineau et Karen Renaudineau
Mise en scène Michèle Fortunato et Thibault Fortunato
Décor Basile Mogica
Lumières Hugo Bernard
Tout public Prix libre .
Notre-Dame du Marillais 133 Rue du vieux bourg Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 53 20 20 21 contact@theatredelevre.fr
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English :
A show that will take you on a wild ride of suspense and energy
L’événement Théâtre de l’Èvre Le cimetière des éléphants Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-17 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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