Théâtre de l’Èvre Présentation saison Notre-Dame du Marillais Mauges-sur-Loire
Théâtre de l’Èvre Présentation saison Notre-Dame du Marillais Mauges-sur-Loire dimanche 26 avril 2026.
Mauges-sur-Loire
Théâtre de l’Èvre Présentation saison
Notre-Dame du Marillais 133 Rue du vieux bourg Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 16:00:00
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Présentation de la saison culturelle agrémentée d’impromptus marionnettiques
Tout au long de la semaine de résidence du collectif Eau chaude uniquement , les artistes travailleront leurs propres créations et mêleront leurs ficelles dans un esprit de jeu et d’interconnaissance.
Attendez vous, lors de cette présentation de la 12ème saison culturelle à quelques impromptus marionnettiques. Forcément, nous ne sortirons pas indemnes de cette semaine passée avec le collectif Eau chaude uniquement . .
Notre-Dame du Marillais 133 Rue du vieux bourg Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 53 20 20 21 contact@theatredelevre.fr
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English :
Presentation of the cultural season with puppet impromptus
L’événement Théâtre de l’Èvre Présentation saison Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-17 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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