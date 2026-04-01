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Théâtre de l’Èvre Présentation saison Notre-Dame du Marillais Mauges-sur-Loire

Théâtre de l’Èvre Présentation saison Notre-Dame du Marillais Mauges-sur-Loire dimanche 26 avril 2026.

Lieu : Notre-Dame du Marillais

Adresse : 133 Rue du vieux bourg

Ville : 49410 Mauges-sur-Loire

Département : Maine-et-Loire

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Mauges-sur-Loire

Théâtre de l’Èvre Présentation saison

Notre-Dame du Marillais 133 Rue du vieux bourg Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 16:00:00
fin : 2026-04-26

Date(s) :
2026-04-26

Présentation de la saison culturelle agrémentée d’impromptus marionnettiques
Tout au long de la semaine de résidence du collectif Eau chaude uniquement , les artistes travailleront leurs propres créations et mêleront leurs ficelles dans un esprit de jeu et d’interconnaissance.

Attendez vous, lors de cette présentation de la 12ème saison culturelle à quelques impromptus marionnettiques. Forcément, nous ne sortirons pas indemnes de cette semaine passée avec le collectif Eau chaude uniquement .   .

Notre-Dame du Marillais 133 Rue du vieux bourg Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 53 20 20 21  contact@theatredelevre.fr

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English :

Presentation of the cultural season with puppet impromptus

L’événement Théâtre de l’Èvre Présentation saison Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-17 par Pôle Tourisme ôsezMauges

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