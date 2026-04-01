Théâtre de l’Èvre Présentation saison Notre-Dame du Marillais Mauges-sur-Loire

Mauges-sur-Loire

Théâtre de l’Èvre Présentation saison

Notre-Dame du Marillais 133 Rue du vieux bourg Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 16:00:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Présentation de la saison culturelle agrémentée d’impromptus marionnettiques

Tout au long de la semaine de résidence du collectif Eau chaude uniquement , les artistes travailleront leurs propres créations et mêleront leurs ficelles dans un esprit de jeu et d’interconnaissance.

Attendez vous, lors de cette présentation de la 12ème saison culturelle à quelques impromptus marionnettiques. Forcément, nous ne sortirons pas indemnes de cette semaine passée avec le collectif Eau chaude uniquement . .

Notre-Dame du Marillais 133 Rue du vieux bourg Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 53 20 20 21 contact@theatredelevre.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Presentation of the cultural season with puppet impromptus

L’événement Théâtre de l’Èvre Présentation saison Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-17 par Pôle Tourisme ôsezMauges