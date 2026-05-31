Théâtre : “De l’ombre à la lumière”, Léz’Art Théâtre, Lézan

Théâtre : “De l’ombre à la lumière” Dimanche 31 mai, 17h00 Léz’Art Théâtre Gard

14 €, 10 €, gratuit – de 16 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-31T17:00:00+02:00 – 2026-05-31T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-31T17:00:00+02:00 – 2026-05-31T18:00:00+02:00

Tout public

Léz’Art Théâtre 161 chemin du Trinquier, 30350 Lézan Lézan 30350 Gard Occitanie 06 84 78 03 82 http://www.lezart-theatre.fr

La conteuse Lilie Muñoz et la musicienne Séverine Pantel vous invitent au voyage et à la rêverie, au son de la harpe, à travers des récits à la fois ludiques et philosophiques à portée universelle.