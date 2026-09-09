Théâtre de marionnettes Pierre et le Loup Théâtre de poche Angoulême

Informations pratiques

Angoulême

Théâtre de marionnettes Pierre et le Loup

Théâtre de poche 6 passage Marengo Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-19

fin : 2026-10-29

Date(s) :

2026-10-19 2026-10-20 2026-10-25 2026-10-27 2026-10-29 2026-10-31

Pierre vit à la campagne avec son grand père. Ils habitent à l’orée des bois, entourés d’un oiseau, d’un chat et d’un canard.

Mais un danger rôde autour de la maison le loup !

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Théâtre de poche 6 passage Marengo Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 03 08 56

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English :

Pierre lives in the country with his grandfather. They live on the edge of the woods, surrounded by a bird, a cat and a duck.

But a danger lurks around the house: the wolf!

L’événement Théâtre de marionnettes Pierre et le Loup Angoulême a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême