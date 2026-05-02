Saint-Trojan-les-Bains

Théâtre de rue #2

Scène du Théatre de rue (derrière la Mairie), place des Filles de la Sagesse Saint-Trojan-les-Bains Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 21:00:00

fin : 2026-07-15 22:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Théâtre de rue du mercredi soir.

Tout public, gratuit à 21h

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Scène du Théatre de rue (derrière la Mairie), place des Filles de la Sagesse Saint-Trojan-les-Bains 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 76 00 30 accueil@saint-trojan-les-bains.fr

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English : Street theater #2

Wednesday night street theater.

Open to all, free at 9pm

L’événement Théâtre de rue #2 Saint-Trojan-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes