Théâtre de rue Sauver Richard Théâtre d’Ardoise Route de Bellevue Dolus-d’Oléron

Dolus-d’Oléron

Théâtre de rue Sauver Richard Théâtre d’Ardoise

Route de Bellevue Chenal d’Arceau Dolus-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Ils n’ont pas fini la création de Richard III pour raison de coupes budgétaires, une partie de l’équipe a été licenciée, l’essentiel de leurs costumes provient des spectacles précédents, mais ils vont jouer !

Une sélection spéciale de Jean-Marc …

.

Route de Bellevue Chenal d’Arceau Dolus-d’Oléron 17550 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

They didn’t finish the creation of Richard III due to budget cuts, part of the team was laid off, most of their costumes come from previous shows, but they’re going to play!

A special selection from Jean-Marc …

L’événement Théâtre de rue Sauver Richard Théâtre d’Ardoise Dolus-d’Oléron a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes