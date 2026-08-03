Théâtre de verdure Les tristes Eco Domaine la Fontaine Pornic

Informations pratiques

Pornic

Théâtre de verdure Les tristes

Eco Domaine la Fontaine Chemin des Noëlles Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 19:00:00

fin : 2026-08-03 20:15:00

Date(s) :

2026-08-03

Spectacle Les Tristes d’après Ovide par l’Éco-Domaine La Fontaine et la troupe Les LéZ’Arts

Au programme

L’Éco-Domaine La Fontaine ouvre son théâtre de verdure pour une représentation théâtrale exceptionnelle, en partenariat avec la troupe Les LéZ’Arts.

Découvrez Les Tristes , d’après l’œuvre d’Ovide. Ce spectacle retrace les lettres d’exil du poète latin banni par l’empereur Auguste sur les rives de la mer Noire. Porté par le comédien Yann Rivoal et mis en scène par Thierry Glon, le texte mêle habilement la vie quotidienne latine à la mélancolie et à l’autodérision d’un exilé qui n’a rien perdu de ses travers. Un voyage littéraire et théâtral qui alterne compassion et sourire. .

Eco Domaine la Fontaine Chemin des Noëlles Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire infos@ecodomaine-la-fontaine.fr

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English :

The play Les Tristes, based on Ovid—presented by Éco-Domaine La Fontaine and the Les LÉZ’Arts theater troupe%A0%A0

L’événement Théâtre de verdure Les tristes Pornic a été mis à jour le 2026-07-31 par I_OT Pornic