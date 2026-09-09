Informations pratiques

Rodez

Théâtre des 2 points Leboncoin du feu pièce de théâtre

1 Rue St Cyrice Rodez Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2027-01-26

fin : 2027-01-27

Date(s) :

2027-01-26

Le Théâtre des 2 Points de la MJC de Rodez vous propose une pièce de théâtre.

De 2019 à 2024, Camille Dalloz va se faire passer pour celui qu’il n’est pas. Où ça ? Sur Leboncoin. Un faux acheteur pour tromper de vrais vendeurs.

Un jour, il est un homme. Le lendemain, une femme. Tour à tour pince-sans-rire, vulgaire ou dépressif… tous les profils y passent mais un seul pseudo reste Pomelopop. Qui donc se cache derrière le masque de cet arnaqueur du dimanche ?

Leboncoin du feu est un voyage s’inventer pour mieux se découvrir. Un endroit mélancolique, drôle, mais profondément humain, qui interroge notre rapport au masque, à la solitude, au désir de lien. Et cette étrange sensation de se perdre, à force de jouer tous les rôles. .

1 Rue St Cyrice Rodez 12000 Aveyron Occitanie

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English :

The Théâtre des 2 Points at the MJC in Rodez presents a play.

L’événement Théâtre des 2 points Leboncoin du feu pièce de théâtre Rodez a été mis à jour le 2026-08-31 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)