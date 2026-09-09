Théâtre des 2 points Leboncoin du feu pièce de théâtre Rodez
mardi 26 janvier 2027 · Rodez
Informations pratiques
Rodez
Théâtre des 2 points Leboncoin du feu pièce de théâtre
1 Rue St Cyrice Rodez Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2027-01-26
fin : 2027-01-27
Date(s) :
2027-01-26
Le Théâtre des 2 Points de la MJC de Rodez vous propose une pièce de théâtre.
De 2019 à 2024, Camille Dalloz va se faire passer pour celui qu’il n’est pas. Où ça ? Sur Leboncoin. Un faux acheteur pour tromper de vrais vendeurs.
Un jour, il est un homme. Le lendemain, une femme. Tour à tour pince-sans-rire, vulgaire ou dépressif… tous les profils y passent mais un seul pseudo reste Pomelopop. Qui donc se cache derrière le masque de cet arnaqueur du dimanche ?
Leboncoin du feu est un voyage s’inventer pour mieux se découvrir. Un endroit mélancolique, drôle, mais profondément humain, qui interroge notre rapport au masque, à la solitude, au désir de lien. Et cette étrange sensation de se perdre, à force de jouer tous les rôles. .
1 Rue St Cyrice Rodez 12000 Aveyron Occitanie
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English :
The Théâtre des 2 Points at the MJC in Rodez presents a play.
L’événement Théâtre des 2 points Leboncoin du feu pièce de théâtre Rodez a été mis à jour le 2026-08-31 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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