Théâtre des 2 points L’homme canon cirque minimaliste Rodez
mardi 27 avril 2027 · Rodez
Informations pratiques
Rodez
Théâtre des 2 points L’homme canon cirque minimaliste
1 Rue St Cyrice Rodez Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2027-04-27
fin : 2027-04-27
Date(s) :
2027-04-27
Le Théâtre des 2 Points de la MJC de Rodez vous propose un spectacle de cirque minimaliste.
A l’origine, l’homme canon est un tour de foire qui consiste à éjecter un homme dûment botté et casqué d’un canon un peu spécial.
Il est le projectile et il pèse de tout son poids pour décrire sa courbe héroïque. Quelque part, elle chante, et il plane.
Tous deux, bien conscients du caractère poétique et kamikaze de la chose, se consument puis s’évaporent.
Dans l’homme canon, il est question d’ultime vertige Ivresse dans la sobriété et Jubilation dans la retenue. .
1 Rue St Cyrice Rodez 12000 Aveyron Occitanie
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English :
The Théâtre des 2 Points at the MJC in Rodez presents a minimalist circus performance.
L’événement Théâtre des 2 points L’homme canon cirque minimaliste Rodez a été mis à jour le 2026-08-31 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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