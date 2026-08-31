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Théâtre des 2 points L’homme canon cirque minimaliste Rodez

mardi 27 avril 2027 · Rodez

Théâtre des 2 points L’homme canon cirque minimaliste Rodez

Informations pratiques

Début
mardi 27 avril 2027
Fin
mardi 27 avril 2027
Adresse
1 Rue St Cyrice
Ville
12000 Rodez
Département
Aveyron
Tarif

Rodez

Théâtre des 2 points L’homme canon cirque minimaliste

1 Rue St Cyrice Rodez Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2027-04-27
fin : 2027-04-27

Date(s) :
2027-04-27

Le Théâtre des 2 Points de la MJC de Rodez vous propose un spectacle de cirque minimaliste.
A l’origine, l’homme canon est un tour de foire qui consiste à éjecter un homme dûment botté et casqué d’un canon un peu spécial.
Il est le projectile et il pèse de tout son poids pour décrire sa courbe héroïque. Quelque part, elle chante, et il plane.
Tous deux, bien conscients du caractère poétique et kamikaze de la chose, se consument puis s’évaporent.
Dans l’homme canon, il est question d’ultime vertige Ivresse dans la sobriété et Jubilation dans la retenue.   .

1 Rue St Cyrice Rodez 12000 Aveyron Occitanie  

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English :

The Théâtre des 2 Points at the MJC in Rodez presents a minimalist circus performance.

L’événement Théâtre des 2 points L’homme canon cirque minimaliste Rodez a été mis à jour le 2026-08-31 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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