Théâtre des 2 points Madame Bovary en plus drôle et moins long théâtre Rodez
mardi 16 mars 2027 · Rodez
Informations pratiques
Rodez
Théâtre des 2 points Madame Bovary en plus drôle et moins long théâtre
1 Rue St Cyrice Rodez Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2027-03-16
fin : 2027-03-16
Date(s) :
2027-03-16
Le Théâtre des 2 Points de la MJC de Rodez vous propose un spectacle d’ humour.
Madame Bovary sans ennui ? Mission acceptée !
Deux jeunes femmes décalées et très drôles reviennent sur l’un des plus grands romans de la littérature.
Leur objectif vous raconter Madame Bovary sans vous faire vivre la moindre seconde d’ennui. Mission acceptée !
Et il y en aura pour tout le monde…
Pour toi, qui à l’époque, as terriblement souffert à sa lecture.
Pour toi, qui ne l’as pas lu, mais qui rêves de briller en société.
Pour toi, qui doutes c’est Balzac ou Zola ?
Pour toi, l’amoureux de Flaubert, qui tolères qu’on parle de lui avec humour. .
1 Rue St Cyrice Rodez 12000 Aveyron Occitanie
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English :
The Théâtre des 2 Points at the MJC in Rodez presents a comedy show.
L’événement Théâtre des 2 points Madame Bovary en plus drôle et moins long théâtre Rodez a été mis à jour le 2026-08-31 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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