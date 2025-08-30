Théâtre des Salinières au Vox Hire est un autre jour Route de St Savin Saint-Christoly-de-Blaye

samedi 28 mars 2026.

Route de St Savin Le Vox Saint-Christoly-de-Blaye Gironde

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

2026-03-28

Pierre Maillard, avocat rigide et bourré de tocs, prépare le procès de sa vie ! Il est persuadé d’avoir la promotion qu’il mérite et ne se méfie pas une seconde de son patron et collègue. A quelques heures du procès, un étrange personnage vient toquer à sa porte et va bouleverser sa vie bien rangée, en lui faisant vivre une journée sans fin, dingue et absurde où les mêmes événements se répètent jusqu’au délire ! Des pieds qui se prennent dans le tapis, des cigares qui disparaissent, des crayons qui se planquent et un cochon qui se fait la malle, Pierre deviendrait-il complètement fou ?

Hier est un autre jour a été nommée aux Molières 2014 de la meilleure comédie.

Comédie de Sylvain Meyniac et Jean-François Cros

Mise en scène de Mathieu Blazquez

Avec Franck Bévilacqua, Mathieu Blazquez, Renaud Calvet, Maïlys Fernandez, Madeleine Loiseau et David Théboeuf .

Route de St Savin Le Vox Saint-Christoly-de-Blaye 33920 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 36 89 49

Espanol : Théâtre des Salinières au Vox Hire est un autre jour

