Théâtre des Salinières Un Amour de Jeunesse Rue du 19 Mars 1962 Léognan

Théâtre des Salinières Un Amour de Jeunesse

vendredi 17 avril 2026.

Rue du 19 Mars 1962 Espace Culturel Georges Brassens Léognan Gironde

Début : 2026-04-17

fin : 2026-04-17

2026-04-17

Comédie d’Ivan Calbérac

Avec David Mira-Jover, Marine Segalen, Laura Luna, Jean-Marc Cochery et Nora Fred

Mise en scène David Mira-Jover

Durée 1h30

Tout public

A vingt ans, Antoine sans un sou en poche, s’est marié avec Maryse… Mais elle l’a quitté du jour au lendemain pour des missions humanitaires en Afrique.

Trente ans plus tard, Antoine a fait fortune dans l’internet et vit avec Diane, une romancière d’origine aristocratique. Seul souci, il a complètement oublié Maryse, qui revient d’Afrique pour divorcer… Et qui pourrait à cette occasion lui réclamer la moitié de son patrimoine. Antoine se lance alors dans un mensonge insensé faire croire à Maryse qu’il est encore plus pauvre qu’elle… Et le pire c’est que ça pourrait marcher. .

Rue du 19 Mars 1962 Espace Culturel Georges Brassens Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 96 01 30 culture@mairie-leognan.fr

