Théâtre Deux euros vingt Salle multi-activités Morlaàs

Morlaàs

Théâtre Deux euros vingt

Salle multi-activités Passage Sainte Foy Morlaàs Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 19:00:00

fin : 2026-06-07 20:30:00

Date(s) :

2026-06-07

L’amitié ça n’a pas de prix… sauf quand on parle d’argent !

En vacances entre amis de toujours, quelques pièces de monnaie déclenchent un chaos hilarant où amitié, mauvaise foi et appétit du gain s’entrechoquent.

Des vacances entre amis, du soleil provençal, une maison de rêve… et 2 euros 20 posés innocemment dans un bol. Rien de plus banal. Sauf que quand l’argent disparaît, les certitudes aussi ! Entre blague qui dérape, morale bancale et course à la vérité, ce groupe d’amis va exploser joyeusement sous nos yeux. Les langues se délient, les masques tombent, l’avarice se révèle, l’amitié vacille… et tout ça pour quoi ? Pour 2 euros 20. Et peut-être… un peu plus.

Une comédie grinçante, rythmée, délicieusement humaine où l’on rit beaucoup en se découvrant étrangement proches de ces personnages. Parce qu’au fond… on ferait quoi, nous… ? .

Salle multi-activités Passage Sainte Foy Morlaàs 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 84 82 74

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English : Théâtre Deux euros vingt

L’événement Théâtre Deux euros vingt Morlaàs a été mis à jour le 2026-05-05 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran