Théâtre Deux petites dames venues du Nord Rue Pauline de Flaugergues Salles-la-Source

Théâtre Deux petites dames venues du Nord

Rue Pauline de Flaugergues Cougousse Salles-la-Source Aveyron

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-09

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09 2026-05-10

Deux petites dames venues du Nord , pièce de théâtre les 9 et 10 mai à La Petite Scène à Cougousse.

De Pierre Notte . Par le Théâtre de l’Inattendu 66 Villemolaque

Comédie dramatique. Avec Chantal Top et Véronique Olive. Mise en scène: Eric Puche.

Deux sœurs, déjà cabossées par la vie, se retrouvent après la mort de leur mère. Mais au lieu d’enterrement digne et solennel, elles décident de prendre l’urne funéraire sous le bras à la recherche de la tombe de leur père. Ce qui aurait pu être un pèlerinage apaisé devient une équipée délirante, une fuite absurde où l’on se chamaille, on se rabiboche, on se griffe et on se serre.

Tout au long de la route, les rancunes accumulées depuis l’enfance resurgissent humiliations jamais digérées, jalousies, blessures de famille qui transforment chaque étape en champ de bataille… mais aussi en terrain de jeu comique. Car Pierre Notte manie l’art de l’humour noir avec la précision d’un chirurgien il fait jaillir le rire là où on ne l’attend pas, au milieu des cendres d’une mère trop encombrante et des disputes qui tournent à la poésie.

C’est une pièce tendre et cruelle à la fois, où l’on rit de ce qui nous fait mal, où deux petites dames, aussi féroces que touchantes, transforment le deuil en comédie explosive. Un voyage maladroit, absurde, parfois tragique… mais terriblement drôle. 10 .

Rue Pauline de Flaugergues Cougousse Salles-la-Source 12330 Aveyron Occitanie +33 7 88 03 39 43 vallondecultures@gmail.com

