Théâtre Di, das & Calie par le Cie Création Ephémère Théâtre de la Fabrick Millau
lundi 27 juillet 2026 · Théâtre de la Fabrick · Millau
Informations pratiques
Millau
Théâtre Di, das & Calie par le Cie Création Ephémère
Théâtre de la Fabrick 9 rue de la Saunerie Millau Aveyron
Tarif : 6 – 6 – 9 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27
fin : 2026-07-27
Date(s) :
2026-07-27
Dans le cadre du festival La Fabrick des Z’enfants
Di, Das & Calie aborde tout en douceur et en poésie le jeu théâtral, l’amitié & la complicité.
“Un envers du décor en hommage aux amoureux du théâtre.” Ce court “poème vivant” parfois drôle, tendre et coloré est une traversée dans le monde des émotions. Di,Das & Calie, est une véritable petite odyssée sur le théâtre, à la portée du jeune public.
Di, Das & Calie, c’est quoi le théâtre ?
Une belle histoire à raconter Des personnages pour jouer.
Des petites oreilles pour écouter Des comédien(ne)s pour incarner
Des décors et des objets pour imaginer
Des costumes pour se transformer
Du maquillage pour se grimer
Des voix pour parler et chanter
Des lumières pour regarder
De la musique pour s’accompagner
Et beaucoup de didascalies à mémoriser…
Avec Marie des Neiges Flahaut, Serge Roussel, Vincent Dubus et Kévin Perez
Assistantes à la mise en scène Cécile et Laura Flahaut
Musique originale Vincent Dubus
Décors William Puel
Costumes Corinne Bodu
Crédit Photo Cécile Flahaut
A partir de 2 ans
Durée 35 minutes
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Théâtre de la Fabrick 9 rue de la Saunerie Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 61 08 96 cie.ephemere@wanadoo.com
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English :
As part of the La Fabrick des Z’enfants festival
L’événement Théâtre Di, das & Calie par le Cie Création Ephémère Millau a été mis à jour le 2026-07-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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