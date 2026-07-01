Théâtre Di, das & Calie par le Cie Création Ephémère Théâtre de la Fabrick Millau

Informations pratiques

Millau

Théâtre Di, das & Calie par le Cie Création Ephémère

Théâtre de la Fabrick 9 rue de la Saunerie Millau Aveyron

Tarif : 6 – 6 – 9 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27

fin : 2026-07-27

Date(s) :

2026-07-27

Dans le cadre du festival La Fabrick des Z’enfants

Di, Das & Calie aborde tout en douceur et en poésie le jeu théâtral, l’amitié & la complicité.

“Un envers du décor en hommage aux amoureux du théâtre.” Ce court “poème vivant” parfois drôle, tendre et coloré est une traversée dans le monde des émotions. Di,Das & Calie, est une véritable petite odyssée sur le théâtre, à la portée du jeune public.

Di, Das & Calie, c’est quoi le théâtre ?

Une belle histoire à raconter Des personnages pour jouer.

Des petites oreilles pour écouter Des comédien(ne)s pour incarner

Des décors et des objets pour imaginer

Des costumes pour se transformer

Du maquillage pour se grimer

Des voix pour parler et chanter

Des lumières pour regarder

De la musique pour s’accompagner

Et beaucoup de didascalies à mémoriser…

Avec Marie des Neiges Flahaut, Serge Roussel, Vincent Dubus et Kévin Perez

Assistantes à la mise en scène Cécile et Laura Flahaut

Musique originale Vincent Dubus

Décors William Puel

Costumes Corinne Bodu

Crédit Photo Cécile Flahaut

A partir de 2 ans

Durée 35 minutes

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Théâtre de la Fabrick 9 rue de la Saunerie Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 61 08 96 cie.ephemere@wanadoo.com

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English :

As part of the La Fabrick des Z’enfants festival

L’événement Théâtre Di, das & Calie par le Cie Création Ephémère Millau a été mis à jour le 2026-07-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)