Théâtre d’impro avec La Lubrik au Poney Fringant, Poney Fringant, Bordeaux

Théâtre d’impro avec La Lubrik au Poney Fringant Vendredi 6 mars, 19h15 Poney Fringant Gironde

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-06T19:15:00+01:00 – 2026-03-06T22:00:00+01:00

Théâtre d’impro avec La Lubrik – Mercredi 29 avril 2026

Vendredi 6 mars, l’impro prend le pouvoir au Poney Fringant.

De 19h15 à 22h, la troupe étudiante bordelaise La Lubrik débarque avec son humour vif, spontané et totalement imprévisible.

Pas de texte appris.

Pas de scène figée.

Juste des comédiens, vos idées et l’instant présent.

Une soirée où tout peut basculer en quelques secondes, où le public inspire, et où le rire fait le reste.

Licence petite resto sur place au bar asso

Ouverture du bar dès 18h30

On rit, on joue, on respecte

Le Poney Fringant – 97 rue Malbec, 33800 Bordeaux

Tram C arrêt Gare Saint-Jean puis 5 minutes à pied

Stationnement vélo devant le bâtiment

