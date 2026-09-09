Théâtre d’improvisation « Les hommes du président », Auditorium Cziffra, La Tour

Informations pratiques

Théâtre d’improvisation « Les hommes du président » Samedi 19 septembre, 20h30 Auditorium Cziffra Haute-Loire

20 € par adulte et 12 € pour les 11 à 17 ans, les demandeurs d’emploi et étudiants sur justificatifs obligatoires

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Spectacle de théâtre d’improvisation à partir de 8 ans par Boulègue Production : le Président de la République confie à l’Agent K, commandante à la DGSE et à Ducci des Bonimenteurs que tout oppose, la mission d’aller à la rencontre des français pour leur remonter le moral grâce aux valeurs incroyables de l’improvisation théâtrale. Une prestation scénique hors norme, différente chaque soir et menée tambour battant par un duo explosif à l’imagination débordante. Un pur divertissement tout public et familial

Auditorium Cziffra 12, Place Lafayette 43160 La Chaise-Dieu La Tour 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0471000116 http://www.chaisedieu.fr https://www.facebook.com/abbayelachaisedieu;https://www.instagram.com/lachaisedieu_abbaye/;https://www.youtube.com/@AbbayeChaise-Dieu [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-chaisedieu.fr/12-billetterie-saison-culturelle »}] Parking Place Lafayette

Spectacle de théâtre d’improvisation à partir de 8 ans par Boulègue Production : le Président de la République confie à l’Agent K, commandante à la DGSE et à Ducci des Bonimenteurs que tout oppose, à…

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