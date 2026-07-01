Théâtre d’improvisation, Les Imposteurs CAMPAN Campan

Informations pratiques

Campan

Théâtre d’improvisation, Les Imposteurs

CAMPAN Au Chapit’O Campan Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 19:00:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Le 30 juillet, place au rire Au Chapit’O à Campan ! La troupe Les Imposteurs revient sous chapiteau pour une nouvelle soirée de théâtre d’improvisation. Spontanéité et bonne humeur au rendez-vous.

petite restauration et bar sur place .

CAMPAN Au Chapit’O Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 83 06 41 75

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English :

On July 30, get ready to laugh at Au Chapit’O %E0 Campan! The Les Imposteurs troupe returns to the big top for another evening of improvisational theater. Spontaneity and good cheer are guaranteed.

L’événement Théâtre d’improvisation, Les Imposteurs Campan a été mis à jour le 2026-07-15 par Pôle du Tourmalet |CDT65