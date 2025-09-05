Théâtre documentaire et d’objets Héroïnes Saint-Lyphard

Théâtre documentaire et d’objets Héroïnes Saint-Lyphard jeudi 19 mars 2026.

Théâtre documentaire et d’objets Héroïnes

Espace Culturel Sainte-Anne Saint-Lyphard Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19 20:30:00

fin : 2026-03-19 21:30:00

Date(s) :

2026-03-19

Par la Compagnie On t’a vu sur la pointe.

Héroïnes est librement inspiré de paroles recueillies à la maison de retraite de Guémené-Penfao et auprès d’agricultrices du Pays de Redon, du Pays de Fougères, et de La Nappe blanche de Françoise Legendre.

Venue donner une conférence sur la vie des femmes dans l’agriculture du XXème siècle à nos jours, Cécile dérive, et cherche dans la vie des femmes agricultrices des réponses à ses questions. Dans la crise agricole actuelle, dans les voix des femmes qui ont travaillé la terre, et dans son héritage familial une nappe blanche transmise de femme en femme.

Dans le milieu agricole, les femmes ont toujours été présentes, mais trop souvent invisibles. Longtemps sans statut, sans être déclarées, certaines travaillent encore sans reconnaissance. Ce spectacle de théâtre documentaire et d’objets propose un voyage du XXème siècle à nos jours, à travers le regard de ces héroïnes, et pose la question de notre avenir commun.

« Un cheveu de femmes tire plus que trente paires de bœufs. »

Michèle, agricultrice

Spectacle présenté dans le cadre des tournées Chainon.

Tout public à partir de 12 ans.

Billetterie à l’Office de Tourisme de Saint-Lyphard ou par téléphone au 02 40 91 41 34. .

Espace Culturel Sainte-Anne Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 91 41 34 service.culturel@mairie-saint-lyphard.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Théâtre documentaire et d’objets Héroïnes Saint-Lyphard a été mis à jour le 2025-09-05 par ADT44