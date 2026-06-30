Théâtre Dom Juan Salle La Pléiade Étaules

Informations pratiques

Étaules

Théâtre Dom Juan

Salle La Pléiade 35 chemin de Sable Étaules Charente-Maritime

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif réduit

Association d’Étaules, demandeurs d’emploi, étudiants et moins de 15 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-10 20:30:00

fin : 2026-12-10

Date(s) :

2026-12-10

DOM JUAN revisite le chef-d’œuvre de Molière avec une énergie résolument contemporaine. Loin de l’image du simple séducteur, la pièce révèle toute la puissance d’un texte qui interroge les rapports de classe, la religion et notre humanité.

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Salle La Pléiade 35 chemin de Sable Étaules 17750 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00 contact@royanatlantique.fr

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English :

DOM JUAN reimagines Molière’s masterpiece with a decidedly contemporary energy. Far from the image of a mere seducer, the play reveals the full power of a text that explores class relations, religion, and our humanity.

L’événement Théâtre Dom Juan Étaules a été mis à jour le 2026-06-30 par Royan Atlantique