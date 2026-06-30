UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Étaules

Théâtre Dom Juan Salle La Pléiade Étaules

jeudi 10 décembre 2026 · Salle La Pléiade · Étaules

Informations pratiques

Début
jeudi 10 décembre 2026
Fin
jeudi 10 décembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Salle La Pléiade
Adresse
35 chemin de Sable
Ville
17750 Étaules
Département
Charente-Maritime
Tarif
15 15 15 Tarif réduit Association d'Étaules, demandeurs d’emploi, étudiants et moins de 15 ans

Étaules

Théâtre Dom Juan

Salle La Pléiade 35 chemin de Sable Étaules Charente-Maritime

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif réduit
Association d’Étaules, demandeurs d’emploi, étudiants et moins de 15 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-10 20:30:00
fin : 2026-12-10

Date(s) :
2026-12-10

DOM JUAN revisite le chef-d’œuvre de Molière avec une énergie résolument contemporaine. Loin de l’image du simple séducteur, la pièce révèle toute la puissance d’un texte qui interroge les rapports de classe, la religion et notre humanité.
  .

Salle La Pléiade 35 chemin de Sable Étaules 17750 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00  contact@royanatlantique.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

DOM JUAN reimagines Molière’s masterpiece with a decidedly contemporary energy. Far from the image of a mere seducer, the play reveals the full power of a text that explores class relations, religion, and our humanity.

L’événement Théâtre Dom Juan Étaules a été mis à jour le 2026-06-30 par Royan Atlantique

À voir aussi à Étaules (Charente-Maritime)