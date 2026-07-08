THÉÂTRE D’OMBRE Volatile ombré SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste

Informations pratiques

Saint-Laurent-de-Neste

THÉÂTRE D’OMBRE Volatile ombré

SAINT-LAURENT-DE-NESTE CENTRE CULTUREL DE LA MAISON DU SAVOIR Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-03 11:00:00

fin : 2026-12-05

Date(s) :

2026-12-03

Dès le plus jeune âge, on apprend à être spectateur et à se laisser transporter par le spectacle vivant. En cette fin d’année, laissons nous emporter par Volatile Ombré de la compagnie La Rotule.

Ce spectacle poétique, non narratif, est une ode à la nature. On contemple, on écoute. Se dessine le lit d’une rivière, une canopée, un sous-bois. Partout les chants résonnent, se répondent, se font échos. On voit les pattes d’un très grand échassier vues sous l’eau, une poule d’eau avec son bec-peintures de guerre promène ses petits dans une ambiance far-west, une huppe mélancolique joue du violoncelle…

Un beau moment à partager avec son tout petit !

Tarif 8/6€

À partir de la petite enfance

Durée 30 min

Réservation vivement conseillée !

Pour les séances des JEUDI 3 DÉCEMBRE et VENDREDI 4 DÉCEMBRE de 9H45 | 11H

merci d’envoyer un mail à mediation@maisondusavoir65.fr

Pour les séances du SAMEDI 5 DECEMBRE de 9H45 & 11H

une billetterie en ligne est ouverte.

Rendez vous sur https://maisondusavoir.fr/

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SAINT-LAURENT-DE-NESTE CENTRE CULTUREL DE LA MAISON DU SAVOIR Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie

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English :

From a very young age, we learn to be spectators and to let ourselves be swept away by live performance. As the year draws to a close, let’s let ourselves be carried away by *Volatile Ombré* by the La Rotule theater company.

This poetic, non-narrative performance is an ode to nature. We contemplate; we listen. A riverbed, a canopy, and a forest floor take shape. Everywhere, songs ring out, respond to one another, and echo. We see the legs of a very large wader viewed underwater; a moorhen with a beak painted like war paint leads her chicks in a Wild West-style setting; a melancholic hoopoe plays the cello…

A wonderful moment to share with your little one!

Price: 8/6?

For children from early childhood onward

Duration: 30 min

Reservations strongly recommended!

For the sessions on THURSDAY, DECEMBER 3, and FRIDAY, DECEMBER 4, at 9:45 a.m. | 11:00 a.m.

please send an email to mediation@maisondusavoir65.fr

For the sessions on SATURDAY, DECEMBER 5, at 9:45 a.m. and 11:00 a.m.

online ticket sales are open.

Visit https://maisondusavoir.fr/

L’événement THÉÂTRE D’OMBRE Volatile ombré Saint-Laurent-de-Neste a été mis à jour le 2026-07-08 par OT de Neste-Barousse|CDT65