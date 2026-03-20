Théâtre du Fon du Loup A l’Ouest de l’Est Carves
Théâtre du Fon du Loup A l’Ouest de l’Est Carves jeudi 23 juillet 2026.
Carves
Théâtre du Fon du Loup A l’Ouest de l’Est
Fon du Loup Carves Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 21:00:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Théâtre du Fon du Loup A l’Ouest de l’Est
Sébastien SANDRE Guitare Chant, David WERNER Bouzouki, Moshe JEHIEL
Accordéon chant.
Jeudi 23 juillet 21h 1h30 TOUS PUBLIC
A l’ouest de l’est est une expérience musicale immersive
Théâtre du Fon du Loup A l’Ouest de l’Est
Sébastien SANDRE Guitare Chant, David WERNER Bouzouki, Moshe JEHIEL
Accordéon chant.
Jeudi 23 juillet 21h 1h30 TOUS PUBLIC
A l’ouest de l’est est une expérience musicale immersive qui vous emmène en voyage à travers l’Europe de l’est et au-delà. Ce spectacle vous propose une évasion sensorielle, mêlant différentes cultures et musiques traditionnelles. Vous découvrirez des mélodies envoûtantes et dansantes qui vous feront voyager au travers de paysages musicaux variés, du Rebétiko grec au swing manouche, en passant par des relents irlandais.
Production Acros productions 33 .
Fon du Loup Carves 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 71 00 perigordnoir.tourisme@gmail.com
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English : Théâtre du Fon du Loup A l’Ouest de l’Est
Théâtre du Fon du Loup A l’Ouest de l’Est (West of East)
Sébastien SANDRE: Guitar ? Vocals, David WERNER Bouzouki, Moshe JEHIEL
Accordion ? vocals.
Thursday, July 23 9pm 1:30am ALL
A l’ouest de l’est is an immersive musical experience
L’événement Théâtre du Fon du Loup A l’Ouest de l’Est Carves a été mis à jour le 2026-05-08 par Périgord Noir Vallée Dordogne
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