Carves

Théâtre du Fon du Loup Ground Zéro

Fon du Loup Carves Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 21:00:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Théâtre du Fon du Loup Ground ZéroPATRICK SIBILLI Guitare Chant, Georges JACOBS Batterie, GUILLAUME MASSY guitare, Eric COURIER contrebasse

Blues jazz-Funk .

jeudi 30 juillet -21 h- tous publics- 1h30.

Théâtre du Fon du Loup Ground Zéro

PATRICK SIBILLI Guitare Chant, Georges JACOBS Batterie, GUILLAUME MASSY guitare, Eric COURIER contrebasse

Blues jazz-Funk .

jeudi 30 juillet -21 h- tous publics- 1h30.

Le Ground Zero de New York est tristement célèbre mais le choix de ce nom, pour cette formation atypique, s’est porté en référence au club mythique de Morgan Freeman créé dix

ans avant les attentats de 2001, et situé en plein cœur du Mississippi, très exactement à Clarksdale, qui a vu naître les bluesmen les plus emblématiques.

La musique de Ground Zero s’inspire très fortement de cette musique aux racines du Blues que son guitariste chanteur, Sib, à la voix rocailleuse teintée de poésie, s’emploie à faire découvrir ou redécouvrir à chacune de leurs prestations. De quoi passer un très bon moment. .

Fon du Loup Carves 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 71 00 perigordnoir.tourisme@gmail.com

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English : Théâtre du Fon du Loup Ground Zéro

Théâtre du Fon du Loup Ground ZéroPATRICK SIBILLI: Guitar ? Vocals, Georges JACOBS: drums, GUILLAUME MASSY: guitar, Eric COURIER: double bass

Blues jazz-funk .

thursday, july 30 9 p.m. all audiences 1h30.

L’événement Théâtre du Fon du Loup Ground Zéro Carves a été mis à jour le 2026-05-08 par Périgord Noir Vallée Dordogne