Théâtre du Fon du Loup:Hector Labordon Banquier privé Carves
Théâtre du Fon du Loup:Hector Labordon Banquier privé Carves jeudi 9 juillet 2026.
Carves
Théâtre du Fon du Loup:Hector Labordon Banquier privé
Fon du Loup Carves Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 21:00:00
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
Théâtre du Fon du Loup Reprise de la saison avec Hector Labordon Banquier privé De et avec Mathieu Van Berchem regard extérieur Jonathan Thomas
Né et ayant grandi à Genève dans un milieu bourgeois, j’ai été marqué par la façon de parler et la gestuelle de quelques messieurs, banquiers ou pas, habitant comme moi les beaux quartiers, que j’ai souvent croisés dans ma jeunesse. Nous les imitions avec mon frère, ce qui déclenchait chez nous des crises de rire.
Je n’ai aucun compte à régler avec eux, juste envie d’en faire des personnages de théâtre, des personnages clownesques. Hector Labordon est très content de lui, il peut faire preuve d’une mauvaise fois sans limites. Il se voit fonder une dynastie de banquiers… Et puis tout s’écroule, les déceptions s’enchaînent. A force d’échecs, il finit par devenir attachant !
Mathieu Van Berchem
Administration et production Nousmemep .
Fon du Loup Carves 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 71 00 perigordnoir.tourisme@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Théâtre du Fon du Loup:Hector Labordon Banquier privé
L’événement Théâtre du Fon du Loup:Hector Labordon Banquier privé Carves a été mis à jour le 2026-04-30 par Périgord Noir Vallée Dordogne
À voir aussi à Carves (Dordogne)
- Les Zigolos: Musique: DG Swing Quartet, Le bourg Carves 15 mai 2026
- Marché gourmand nocturne bio à la ferme Le Mas Carves 7 juillet 2026