Marché gourmand nocturne bio à la ferme Le Mas Carves

Carves

Marché gourmand nocturne bio à la ferme

Le Mas Ferme La Boria del Mas Carves Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 17:30:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-25

Accueil de producteurs et artisans locaux à la ferme La Boria del Mas à Carves.

De 17h 30 à 20h30

Ferme à taille humaine en Périgord noir proposant des produits certifiés en agriculture biologique, en farine et huiles artisanales.

Accueil de producteurs et artisans locaux à la ferme La Boria del Mas à Carves.

De 17h 30 à 20h30

Ferme à taille humaine en Périgord noir proposant des produits certifiés en agriculture biologique, en farine et huiles artisanales. .

Le Mas Ferme La Boria del Mas Carves 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 74 90 69

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English : Marché gourmand nocturne bio à la ferme

Local producers and artisans at La Boria del Mas farm in Carves.

From 5:30 pm to 8:30 pm

Small-scale farm in the Périgord Noir region, offering certified organic products, flour and artisanal oils.

L’événement Marché gourmand nocturne bio à la ferme Carves a été mis à jour le 2026-04-23 par Périgord Noir Vallée Dordogne