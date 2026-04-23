Marché gourmand nocturne bio à la ferme Le Mas Carves
Marché gourmand nocturne bio à la ferme Le Mas Carves mardi 7 juillet 2026.
Carves
Marché gourmand nocturne bio à la ferme
Le Mas Ferme La Boria del Mas Carves Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 17:30:00
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-25
Accueil de producteurs et artisans locaux à la ferme La Boria del Mas à Carves.
De 17h 30 à 20h30
Ferme à taille humaine en Périgord noir proposant des produits certifiés en agriculture biologique, en farine et huiles artisanales.
Accueil de producteurs et artisans locaux à la ferme La Boria del Mas à Carves.
De 17h 30 à 20h30
Ferme à taille humaine en Périgord noir proposant des produits certifiés en agriculture biologique, en farine et huiles artisanales. .
Le Mas Ferme La Boria del Mas Carves 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 74 90 69
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English : Marché gourmand nocturne bio à la ferme
Local producers and artisans at La Boria del Mas farm in Carves.
From 5:30 pm to 8:30 pm
Small-scale farm in the Périgord Noir region, offering certified organic products, flour and artisanal oils.
L’événement Marché gourmand nocturne bio à la ferme Carves a été mis à jour le 2026-04-23 par Périgord Noir Vallée Dordogne