Carves

Nuits des Forêts Forêts d’ici et d’ailleurs

Théâtre du Fon du Loup Carves Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 15:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Nuit des Forêts Forêts d’ici et d’ailleurs au théâtre du Fon du Loup à partir de 15h30.

Entre 2 ateliers, flanez au fil d’une promenade photographique dans les bois de la vallée de la Vézère.

15h30 Atelier à Carves Entrez dans une bulle créative pour découvrir la place essentielle des végétaux dans notre quotidien.

18h Micro conf à deux voix , pour explorer les arbres sous toutes leurs facettes.

Gratuit sur inscription au 05 53 28 66 00 ou julia.babylon@ccvdb.fr

19h30 Diner sur place, assiette du Fon du Loup à 10 € sur réservation.

20h30 Projection à la tombée de la nuit. Prenez place pour une projection engagée au coeur des forêts primaires. Ce documentaire d’Arte met en lumière le combat de Benki Piyako qui oeuvre pour reboiser des zones détruites de l’Amazonie.

Gratuit sur inscription au 05 53 28 66 00 ou julia.babylon@ccvdb.fr .

Théâtre du Fon du Loup Carves 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 28 66 00 julia.babylon@ccvdb.fr

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English : Nuits des Forêts Forêts d’ici et d’ailleurs

L’événement Nuits des Forêts Forêts d’ici et d’ailleurs Carves a été mis à jour le 2026-05-22 par Périgord Noir Vallée Dordogne