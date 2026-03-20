Théâtre du Fon du Loup F. Verteramo Blues Band Carves
Théâtre du Fon du Loup F. Verteramo Blues Band Carves jeudi 6 août 2026.
Carves
Théâtre du Fon du Loup F. Verteramo Blues Band
Fon du Loup Carves Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 21:00:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Théâtre du Fon du Loup F.Verteramo Blues Band
Federico Verteramo Guitare Chant, Julien Rieu de Pey: batterie, Maarten Schepers basse
Jeudi 6 août -21h -Tous public -1h30 -Blues
Théâtre du Fon du Loup F.Verteramo Blues Band
Federico Verteramo Guitare Chant, Julien Rieu de Pey: batterie, Maarten Schepers basse
Jeudi 6 août -21h -Tous public -1h30 -Blues
Si l’Argentine évoque souvent le tango, le football et les barbecues, Buenos Aires a aussi été, dans les années 1990-2000, le berceau d’un club mythique le Blues Special Club.
Chaque mois, un bluesman de Chicago y jouait, souvent en solo, formant ainsi une génération de musiciens locaux qui apprenaient à leurs côtés. C’est dans cette scène qu’en 2007, Federico Verteramo jeune passionné de blues et de guitare, fait ses débuts. Rapidement intégré à cette communauté, il devient un musicien accompli, jouant dans ses propres groupes ou comme sideman aux côtés d’artistes renommés tels que Tail Dragger, Dave Riley, Bob Stroger ou Lurrie Bell. En 2013, il fonde son propre groupe, sort trois albums et quatre EP .
Fon du Loup Carves 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 71 00 perigordnoir.tourisme@gmail.com
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English : Théâtre du Fon du Loup F. Verteramo Blues Band
Théâtre du Fon du Loup: F.Verteramo Blues Band
Federico Verteramo: Guitar ? Vocals, Julien Rieu de Pey: drums, Maarten Schepers: bass
Thursday August 6 -21h -All audiences -1h30 -Blues
L’événement Théâtre du Fon du Loup F. Verteramo Blues Band Carves a été mis à jour le 2026-05-10 par Périgord Noir Vallée Dordogne
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