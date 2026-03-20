Théâtre du Fon du loup: Mysteretrio Quartet Carves
Théâtre du Fon du loup: Mysteretrio Quartet Carves jeudi 13 août 2026.
Carves
Théâtre du Fon du loup: Mysteretrio Quartet
Carves Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 21:00:00
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Théâtre du Fon du Loup Mysteretrio Quartet
Cyril SALVAGNAC guitare-compositions, Tom BERNUS guitare, Fabrice CAMBOULIVE contrebasse, Laurent MEYER batterie-percussions.
Jeudi 13 août -21 h -Tous public- 1h30- Jazz Swing-
Le quartet toulousain nous revient sous une nouvelle forme .
Théâtre du Fon du Loup Mysteretrio Quartet
Cyril SALVAGNAC guitare-compositions, Tom BERNUS guitare, Fabrice CAMBOULIVE contrebasse, Laurent MEYER batterie-percussions.
Jeudi 13 août -21 h -Tous public- 1h30- Jazz Swing-
Le quartet toulousain nous revient sous une nouvelle forme avec l’arrivée du guitariste Tom Bernus. Les nouvelles compositions jazz swing actuel au son plus électrique se mêlent à des titres revisités du répertoire de Django Reinhardt. Un swing actuel dynamique et inventif qui s’affranchit des codes, où écriture et improvisations sont intimement mêlés. Dextérité et sens de la mélodie sont toujours au rendez-vous de cette belle aventure musicale qui dure depuis plus de 25 ans déjà ! .
Carves 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 71 00 perigordnoir.tourisme@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Théâtre du Fon du loup: Mysteretrio Quartet
Théâtre du Fon du Loup: Mysteretrio Quartet
Cyril SALVAGNAC: guitar-compositions, Tom BERNUS: guitar, Fabrice CAMBOULIVE: double bass, Laurent MEYER drums-percussion.
Thursday, August 13 -9 p.m. -All audiences- 1h30- Jazz Swing-
The quartet from Toulouse returns in a new guise.
L’événement Théâtre du Fon du loup: Mysteretrio Quartet Carves a été mis à jour le 2026-05-10 par Périgord Noir Vallée Dordogne
À voir aussi à Carves (Dordogne)
- Les Zigolos: Musique: DG Swing Quartet, Le bourg Carves 15 mai 2026
- Théâtre du Fon du Loup:Hector Labordon Banquier privé Carves 2 juillet 2026
- Marché gourmand nocturne bio à la ferme Le Mas Carves 7 juillet 2026
- Théâtre du Fon du Loup Brother Jack Carves 9 juillet 2026
- Théâtre du Fon du Loup Crossroad Guys Carves 16 juillet 2026