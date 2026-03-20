Carves

Théâtre du Fon du loup: Mysteretrio Quartet

Carves Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 21:00:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Théâtre du Fon du Loup Mysteretrio Quartet

Cyril SALVAGNAC guitare-compositions, Tom BERNUS guitare, Fabrice CAMBOULIVE contrebasse, Laurent MEYER batterie-percussions.

Jeudi 13 août -21 h -Tous public- 1h30- Jazz Swing-

Le quartet toulousain nous revient sous une nouvelle forme .

Théâtre du Fon du Loup Mysteretrio Quartet

Cyril SALVAGNAC guitare-compositions, Tom BERNUS guitare, Fabrice CAMBOULIVE contrebasse, Laurent MEYER batterie-percussions.

Jeudi 13 août -21 h -Tous public- 1h30- Jazz Swing-

Le quartet toulousain nous revient sous une nouvelle forme avec l’arrivée du guitariste Tom Bernus. Les nouvelles compositions jazz swing actuel au son plus électrique se mêlent à des titres revisités du répertoire de Django Reinhardt. Un swing actuel dynamique et inventif qui s’affranchit des codes, où écriture et improvisations sont intimement mêlés. Dextérité et sens de la mélodie sont toujours au rendez-vous de cette belle aventure musicale qui dure depuis plus de 25 ans déjà ! .

Carves 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 71 00 perigordnoir.tourisme@gmail.com

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English : Théâtre du Fon du loup: Mysteretrio Quartet

Théâtre du Fon du Loup: Mysteretrio Quartet

Cyril SALVAGNAC: guitar-compositions, Tom BERNUS: guitar, Fabrice CAMBOULIVE: double bass, Laurent MEYER drums-percussion.

Thursday, August 13 -9 p.m. -All audiences- 1h30- Jazz Swing-

The quartet from Toulouse returns in a new guise.

L’événement Théâtre du Fon du loup: Mysteretrio Quartet Carves a été mis à jour le 2026-05-10 par Périgord Noir Vallée Dordogne